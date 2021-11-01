Экс-полузащитник сборной Англии – об отставке Санту: игрокам должно быть стыдно

Бывший полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Тревор Синклер высказался об отставке главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту.



«Санту очень не повезло. Пять побед, пять поражений. Всего 10 игр на должности главного тренера. Думаю, игрокам должно быть стыдно за то, что произошло.



У «Тоттенхэма» есть футболисты, которым, как, например, Ромеро, есть что показать на поле. Однако я не смог рассмотреть их способности и увидеть желание побеждать.



Не просто один человек потерял работу. Это группа людей, которая взяла на себя некоторые обязательства и передала их в руки Нуну. Все они, вероятно, уехали домой к своим семьям, но не всех сегодня уволили. То, что произошло – абсолютно позорно со стороны «Тоттенхэма», — цитирует Синклера Talksport.



Напомним, сегодня, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Позиции португальского наставника пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).