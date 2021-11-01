Орлов: Агаларов 11 мячей забил, а Карпин взял Сергеева. Может, это игра агентов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил выбор линии нападения сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«То, что Агаларова не вызвали в сборную России, для меня загадка. Может, это игра агентов. Я не говорю, что Карпин слушает агентов. Мы не знаем причины, а их может быть и сто. Но мы знаем, какое влияние агенты имеют в нашей стране. Я сейчас никого не упрекаю, но пока Карпин не объяснил, почему он не взял лучшего бомбардира. Он 11 мячей забил, играя за «Уфу»! А Карпин взял Сергеева. Пусть объяснит. Я пока не вижу объяснения», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).