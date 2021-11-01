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Андрей Мостовой — о «Ювентусе»: Лига чемпионов – это праздник. Надо получить удовольствие

Андрей Мостовой — о «Ювентусе»: Лига чемпионов – это праздник. Надо получить удовольствие
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Считаю, в первом матче была ровная игра. И у нас, и у «Ювентуса» не было моментов. Так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Это в любом случае показатель, что мы играли с такой командой. Отдадим завтра все возможности и силы.

«Ювентус» — топ-клуб. Там сильные и квалифицированные игроки. Кьеллини и Бонуччи много лет играют и в сборной, и в клубе. Конечно, мы их изучали. Завтра посмотрим, что из этого вышло. Лига чемпионов – это праздник. Надо получить удовольствие и не бояться. Мы сейчас на подъёме, а турнирное положение таково, что нам надо выиграть.

Безусловно, каждый игрок хочет играть в старте. Надо пользоваться шансами», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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