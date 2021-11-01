Семак рассказал, кто не сыграет с «Ювентусом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах футболистов петербургской команды перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.
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