Орлов намекнул, что слышал о возможном приходе Семака в сборную России
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов деликатно намекнул, что слышал о возможном назначении главного тренера «Зенита» Сергея Семака на пост наставника сборной России.
«Семак — это тренер новой волны. Надо смотреть, как он ведёт себя. Он не похож ни на одного тренера — ни советского, ни российского. Он ещё ничего такого не сказал, что бы расстроило общество, причём любые его категории и слои. Он никого не обидел, сдержан, корректен, воспитан, ведёт себя замечательно. Думаю, он готов для европейской карьеры. Хотя я уже слышу околофутбольные разговоры людей, от которых кое-что или даже многое зависит в нашем футболе, что если… Но не хочу продолжать, а то это будет выпад против Карпина. Закончили эту тему», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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