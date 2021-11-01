Орлов: сможет ли «Зенит» вынести «Ювентус»? Пока выносят только мусор

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал в радиоэфире на сообщение болельщика «Зенита», который заявил, что сине-бело-голубым по силам «вынести «Ювентус» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Почему именно «вынести» «Ювентус»? Ну дай бог, чтобы уверенно обыграли. Кто против? Для «Зенита» и ничья будет хорошим результатом, а победа — тем более. «Зенит» сейчас в себе уверен, он должен себя проявить, показать, дать бой, бороться за победу. Но надо обязательно говорить, чтобы «выносил»… Пока выносят только мусор. Вот так получается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.
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