Зеедорф с Нурмагомедовым основали в Дубае школу, обучающую футболу и ММА

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф и известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов основали спортивную школу в Дубае.

«Я говорил, что скоро произойдет что-то захватывающее. Наконец-то могу поделиться этим со всеми вами. Рад объявить о глобальном запуске Seedorf Khabib Performance Club!



Я объединился с моим другом Хабибом и нашим глобальным партнёром DMCC, чтобы создать самую интересную и уникальную футбольную школу. Мы хотим дать молодёжи во всём мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, сочетающей футбол и смешанные единоборства.



Дубай станет нашей стартовой площадкой для запуска этого удивительного проекта, но мы стремимся к глобальному расширению в течение следующих пяти лет. Проект основан на нашем общем видении, направленном на то, чтобы вернуть что-то обществу, и нашем стремлении постоянно развивать и совершенствовать спорт, насколько это возможно», — написал Зеедорф в «Инстаграме».