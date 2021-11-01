«Гиресунспор» Сулейманова проиграл «Антальяспору» Кудряшова

В матче 11-го тура турецкой Суперлиги «Гиресунспор» проиграл «Антальяспору». Встреча проходила на стадионе «Чотанак» в Гиресуне (Турция) и завершилась со счётом 1:2.
На 20-й минуте матча первый гол забил полузащитник «Антальяспора» Фреди. На 49-й минуте Фреди оформил дубль, ему ассистировал защитник Бюньямин Балчи. Нападающий «Гиресунспора» Фуссейни Диабате отыграл один мяч, реализовав пенальти.
Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», провёл на поле 58 минут и был заменён. Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов отыграл всю встречу.
«Антальяспор» в 11 матчах набрал 12 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Гиресунспор» (9) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (27).
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