Мостовой: «Зенит» сыграет с «Ювентусом» с позиции силы. Мы никого не боимся и не опасаемся

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался в преддверии матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Боимся ли чего-то в игре «Ювентуса»? Да ничего нас не пугает. Знаем, что у «Ювентуса» не лучшее время, два поражения подряд. У нас же — подъем, думаю, для «Зенита» это станет преимуществом. Мы никого не боимся и не опасаемся — будем играть со стороны силы, потому что турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы всё для этого сделаем», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.