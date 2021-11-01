Месси: победа в Лиге чемпионов — главная цель и для меня, и для «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о шансах парижан на победу в Лиге чемпионов.



«Да, победа в Лиге чемпионов — моя главная цель и главная цель клуба. «ПСЖ» давно делает ставку на Лигу чемпионов. Победа была очень близка. Мы — претенденты на трофей, но не единственные. Все говорят о «ПСЖ» из-за игроков, которые есть в составе, но есть и другие очень хорошие команды, чьи футболисты работали вместе в течение многих лет — «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Челси»… Это команды, способные побеждать чемпионов. Лучший не всегда побеждает, потому что это зависит от многих деталей или обстоятельств. На пути к победе случиться может всё, главное быть одним из кандидатов», — приводит слова Месси Sport.es.



10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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