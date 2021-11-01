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А. Кержаков: я набираюсь опыта вместе с футболистами. Думаю, мы выполним задачу на сезон

А. Кержаков: я набираюсь опыта вместе с футболистами. Думаю, мы выполним задачу на сезон
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал неудачные результаты своей команды в последнее время.

«Мы не обладаем большой обоймой футболистов. Если выпадает несколько игроков, то нам становится функционально тяжело. Мы провели неплохой матч против «Локомотива», но, к сожалению, нам немного не повезло. После проигранных матчей мы получаем много информации, которую анализируем и продолжаем свою работу.

Я вместе с футболистами набираюсь опыта и думаю, что мы сможем выполнить задачу, которая стоит перед нами», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, Нижний Новгород» набрал в 13 турах РПЛ 15 очков. Команда Александра Кержакова занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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