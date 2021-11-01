Бывшая жена обвинила Тимощука в контрабанде в особо крупном размере

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, обвинила экс-футболиста в контрабанде семейных реликвий.

«Семейная коллекция икон? Контрабандой в особо крупном размере, около € 10 млн, Тимощук их вывез в Россию.

Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове. Тимощук завёз это, казалось бы, украинское достояние в Россию.

Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины. Но Тимощуку можно ‒ почему нет? В Украине, если есть бабки и «решалы» за спиной, то можно всё – и границу открыть на миллионы, и вывезти всё, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей», — приводит слова Навроцкой Fanday.