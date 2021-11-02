Игроки и тренеры киевского «Динамо» оскорбляли судей из-за досрочного завершения матча УПЛ

Футболисты и сотрудники тренерского штаба киевского «Динамо» оскорбляли судей в концовке матча 13-го тура УПЛ с «Мариуполем» (3:2), сообщает «Обозреватель».
На последних секундах встречи киевская команда отбила последний штурм хозяев, в котором участвовал даже голкипер, и побежала в контратаку. Однако главный арбитр матча Виталий Романов решил дать финальный свисток, не дожидаясь окончания добавленного времени. Игроки «Динамо» возмутились таким решением — словенец Беньямин Вербич набросился на резервного судью, запасной вратарь киевлян Денис Бойко оскорбил Романова на поле.
Когда судьи уходили с поля, их стали оскорблять и сотрудники тренерского штаба. «Ты издеваешься? Клоун! Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит», – крикнул помощник-переводчик главного тренера Эмил Карас. «Реф, ты не можешь делать так. Почему ты не хотел сразу? Десять секунд! Ты уже дважды делаешь это», – заявил наставник киевлян Мирча Луческу. Арбитр показал жёлтые карточки Бойко и Карасу и ушёл в раздевалку.
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