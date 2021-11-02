Суарес: у «Ливерпуля» есть слабые места, и «Атлетико» должен их использовать
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о сильных и слабых сторонах «Ливерпуля».
«Конечно, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Мы знаем, насколько хорош «Ливерпуль» в контратаках, когда они доставляют мяч своим нападающим. Знаем, что у них есть некоторые слабые места, и должны снова использовать их в следующей игре. Мы должны обращать внимание на них, потому что, помимо сильных сторон, у них есть ещё один игрок — болельщики на «Энфилде». Это усложняет нам задачу», — приводит слова Суареса пресс-служба УЕФА.
Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
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