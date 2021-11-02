«Гранада» разгромила на выезде «Леванте» и покинула зону вылета

В ночь с 1 на 2 ноября на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 12-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Гранаду». Гости одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник Херман Санчес, ему ассистировал Рубен Рочина.

Санчес открывает счёт в матче:

На 38-й минуте нападающий Луис Суарес удвоил преимущество «Гранады».

Гол Суареса:

На 69-й минуте игры полузащитник Антонио Пуэртас довёл счёт до разгромного.

Пуэртас забивает третий мяч «Гранады» в ворота «Леванте»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Серхио Усон Росель.



После 11 сыгранных туров в испанской Примере «Гранада» располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Леванте» за 12 матчей набрал 6 очков, команда находится на 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал Сосьедад», набравший 25 очков за 12 туров. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».