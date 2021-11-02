Защитник «Барселоны» Гарсия: если победим «Динамо», наша судьба вновь будет в наших руках

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским «Динамо» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Этот матч очень важен для нас. Если победим, наша судьба вновь будет в наших собственных руках. Они доставили нам проблемы в домашнем матче и на выезде нас тоже ждут трудности. Тем не менее, команда готова физически и психологически.
У нас были неудачные результаты, но я уверен, что благодаря перестановкам тренера мы начнем добиваться успеха и будем расти как команда. Команда в хорошем психологическом состоянии, хотя сейчас не лучшее время для нас. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию. Мы обязательно это преодолеем», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.
Матч между «Динамо» и «Барселоной» состоится 2 ноябре в Киеве.
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