Криштиану Роналду: Италия навсегда останется в моём сердце

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от возвращения в Италию, где ему предстоит провести матч с «Аталантой» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Снова в Италию. Страна, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моём сердце. Я знаю по опыту, что в Бергамо всегда нелегко играть против такой команды, как «Аталанта», но мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить первое место в нашей группе. Это Лига чемпионов, а мы — «Манчестер Юнайтед». Вперёд», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Напомним, до перехода в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом португальский нападающий защищал цвета «Ювентуса» в чемпионате Италии.

После трёх матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Аталанта» (4) – на 2-м месте.

Матч четвёртого тура между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 2 ноября в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало матча – 23:00 мск. В предыдущем туре «красные дьяволы» обыграли «Аталанту» со счётом 3:2.