Гасперини: мне жаль, что Роналду вернулся в Англию

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«У него так хорошо получается в «Манчестер Юнайтед», и он много отдал Серии А. Лично мне жаль, что он вернулся в Англию, потому что я всегда надеюсь играть с лучшими игроками в Италии», — приводит слова Гасперини Football Italia.

2 ноября «Аталанте» предстоит провести матч с «Манчестер Юнайтед» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало матча – 23:00 мск.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. До этого он защищал цвета «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. До возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду с 2018 года выступал за «Ювентус». В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец принял участие в 7 матчах, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Также он забил 3 гола в 3 матчах Лиги чемпионов.