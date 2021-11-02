Прервалась результативная серия Овечкина, у Агуэро проблемы с сердцем. Главное к утру

Александр Овечкин впервые в этом сезоне не набрал очков в матче, Агуэро пропустит не менее трёх месяцев из-за проблем с сердцем, а Гасперини жалеет о возвращении Роналду в АПЛ.
1. Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче. Прервалась восьмиматчевая серия.
2. Серхио Агуэро пропустит не менее трёх месяцев из-за тахикардии.
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