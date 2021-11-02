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Прервалась результативная серия Овечкина, у Агуэро проблемы с сердцем. Главное к утру

Прервалась результативная серия Овечкина, у Агуэро проблемы с сердцем. Главное к утру
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Александр Овечкин впервые в этом сезоне не набрал очков в матче, Агуэро пропустит не менее трёх месяцев из-за проблем с сердцем, а Гасперини жалеет о возвращении Роналду в АПЛ.

1. Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче. Прервалась восьмиматчевая серия.

2. Серхио Агуэро пропустит не менее трёх месяцев из-за тахикардии.

3. Гасперини: мне жаль, что Роналду вернулся в Англию.

4. 31 сейв Василевского помог «Тампе» обыграть «Вашингтон».

5. Лионель Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в «ПСЖ».

6. Девушка Роналду показала фото с УЗИ. Пара ждёт двойню.

7. Игрок сборной Украины: не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на геев.

8. Орлов: спартаковцы говорят: «Да «Зенит» бразильцы тянут». А что вы их не взяли?

9. Фанаты «Аталанты» напали на болельщиков «Манчестер Юнайтед» в пабе в Бергамо.

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