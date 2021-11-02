Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У игрока из чемпионата Норвегии остановилось сердце во время матча

У игрока из чемпионата Норвегии остановилось сердце во время матча
Комментарии

У полузащитника норвежского «Согндала» Эмиля Палссона остановилось сердце во время матча, сообщает TV2.

Происшествие случилось в матче второго дивизиона Норвегии между командами «Согндал» и «Стьордалс-Блинк». На 12-й минуте встречи, никак не взаимодействуя с соперниками, игрок упал на газон.

Оказалось, что у 28-летнего исландца произошла остановка сердца. Врачи сработали оперативно и смогли спасти футболиста. Палссону оказывали помощь на протяжении 11 минут, позже его доставили в госпиталь.

Матч доигрывать не стали, его перенесли на неопределённый срок.

Напомним, 30 октября нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро был заменён в первом тайме матча с «Алавесом» из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021