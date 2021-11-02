Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы. Им интересуется «Аякс»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Датчанин может продолжить карьеру в нидерландской Эредивизии, где ему разрешат играть. «Аякс» уже проявил интерес к подписанию Эриксена, который раньше выступал за амстердамский клуб.

Мартин Скутс, агент Кристиана Эриксена, ранее прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из клуба. До этого на сайте «Интера» появилось сообщение, согласно которому «Интер» готов рассмотреть предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.



После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии установлены строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в Серии А.