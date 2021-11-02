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Наберёт ли «Зенит» хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом»?

Наберёт ли «Зенит» хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом»?
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Сегодня, 2 ноября, санкт-петербургский «Зенит» встретится с туринским «Ювентусом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: наберёт ли «Зенит» хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом»?

Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.

Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес, которому станет помогать Рикардо Де Бургос.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.

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