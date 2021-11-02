Ловрен: в матче с «Ювентусом» надо быть храбрее. «Зениту» нечего терять

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».



«В Турине победить реально? Конечно. Когда мы играли с «Ювентусом» дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле всё. Это реально. Да, у «Ювентуса» топовая оборона. Но, как показала игра, они тоже ошибаются. В Петербурге, к сожалению, нам не удалось забить. Но никто не знает, что будет впереди.



Когда я говорю, что нам нужно быть храбрыми, я имею в виду, что нам нужно быть храбрыми всем вместе на поле. Нужно, чтобы все вместе атаковали и вместе защищались. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать. Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И, как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с «Ювентусом», — цитирует Ловрена Sport24.