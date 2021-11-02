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Беллингем посмеялся над информацией о переходе в «Ливерпуль», но потом удалил твит

Беллингем посмеялся над информацией о переходе в «Ливерпуль», но потом удалил твит
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отреагировал на информацию о его готовящемся переходе в «Ливерпуль», сообщает Mirror.

Бывший полузащитник «Мидлсбро» Крейг Хигнетт в радиоэфире сказал, что Беллингем говорил своему окружению о скором переходе в «Ливерпуль». Беллингем в комментариях под этой новостью в «Твиттере» опубликовал гифку, на которой он смеётся, однако впоследствии удалил свой твит.

Сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании Беллингема. По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп хотел бы видеть в своём составе 18-летнего полузащитника. Однако «Боруссия» не отпустит игрока за сумму меньше чем € 120 млн.

Напомним, Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингем Сити» в 2020 году за € 23 млн. Контракт англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

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