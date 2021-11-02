Даниил Уткин рассказал, почему принял решение уйти из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за грозненский «Ахмат», рассказал, почему принял решение покинуть стан «быков».
«Решение покинуть «Краснодар» — это история не одного дня. Если коротко: возникло желание попробовать что-то новое. Причём стремился к этому долго, не одну неделю. Начиная с зимы.
В какой-то момент стал реже появляться на поле. Видимо, что-то не сошлось у нас с тренерским штабом: не закрепился я в лидерах. Поэтому постепенно пришёл к мысли: надо уходить.
Если люди не видят меня игроком основы или считают, что мне ещё рано им становиться, думают, что я не соответствую уровню — это нормально. Обиды нет. Да, я хотел больше играть. Если, по мнению тренера и руководства, я не соответствовал уровню игрока основы — окей, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и всё.
У нас с Мусаевым был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение, но факт остаётся фактом. Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он — своё. Пожали руки и продолжили работать. Обычный разговор, без повышенных тонов. Но после него я перестал играть.
Я не ходил ни к руководству, ни к кому-либо ещё из клуба и не просил повышения зарплаты. Даже с агентом эту тему не обсуждали. Но я действительно хотел больше играть», — приводит слова Уткина Sport24.
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