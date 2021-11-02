Парфёнов одобрил невызов Агаларова и Тюкавина в сборную России на решающие матчи отбора ЧМ
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Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался по поводу отсутствия молодых нападающих Гамида Агаларова и Константина Тюкавина в итоговом составе сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022.
«Агаларов и Тюкавин? Нельзя спорить, что два названных вами форварда действуют достаточно ярко и результативно. Однако они демонстрируют такую игру лишь на протяжении короткого промежутка. Ивана Сергеева тоже не сразу позвали в сборную. Ему потребовалось время на адаптацию к Премьер-Лиге. Поэтому всё должно происходить плавно. Рискованно бросать в бой пацанов в таких важных матчах. Если у них всё получится — будет здорово, а если нет, вы сами спросите у Карпина, зачем он доверился неопытным», — приводит слова Парфёнова RT.
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