Маркизио: ожидаю от «Ювентуса» и «Зенита» другой игры. Питерцы выросли после важных побед

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от матча туринской и петербургской команд в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Ожидаю другого матча по сравнению с первым. «Зенит» вырос благодаря двум важным победам в чемпионате, а у «Ювентуса» были два поражения подряд.

После неудачного старта сезона «Ювентус» обрёл минимальный баланс, но не идентичность. Практически в каждой игре мы видим разную расстановку, это означает, что Аллегри не нашёл своих 11 игроков. Возможно, этот год действительно получится «нулевым».

Не считаю, что этот «Ювентус» вернулся к состоянию сезона-2015/2016. Во всяком случае, я вижу много общего с «Ювентусом» Дельнери, который занял седьмое место в лиге. И это тревожный звоночек», — цитирует Маркизио сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.