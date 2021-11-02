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Матч Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» обслужит турецкая бригада арбитров

Матч Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» обслужит турецкая бригада арбитров
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Официальный сайт УЕФА объявил о назначении арбитров на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак».

Игру обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. В роли ассистентов выступят Мустафа Эйсой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный арбитр — Эрдже Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски.

Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

После трёх туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 3 очка. «Лестер» находится на втором месте, набрав 4 очка.

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