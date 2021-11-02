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В Бразилии матч прервали из-за перестрелки между полицией и местной группировкой

В Бразилии матч прервали из-за перестрелки между полицией и местной группировкой
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Матч бразильской Лиги Кариока среди команд U20 «Серра Макаенсе» и «Карапебус» был прерван из-за перестрелки между полицией и местной группировкой, сообщает Globo Esporte.

На 29-й минуте встречи, которая проходила 31 октября, рядом со стадионом в Макае началась стрельба, и футболисты стали искать укрытие. Игроки спрятались в раздевалках и покинули стадион после приезда военной полиции.

Перестрелка началась после того, как на полицию напали члены банды района Comunidade Nova Holanda. Не было зафиксировано ни одного задержания или пострадавшего. В заявлении федерации футбола штата Рио-де-Жанейро говорится, что в целях сохранения безопасности игроков, технического персонала и судей было принято решение приостановить матч.

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