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Мусаев рассказал, влиял ли Галицкий на состав «Краснодара»

Мусаев рассказал, влиял ли Галицкий на состав «Краснодара»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о влиянии Сергея Галицкого на выбор состава «быков».

«Так это не может работать. Если ты проводишь тренировочную неделю, видишь, кто как работает и у тебя есть своё видение, а тебе говорят, кого ставить, то ты долго не проработаешь. Месяц, два, три — и всё сломается, потому что они же всё это видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён, он всё спрашивает. Но такие вещи никогда не делал. Наверное, это самый забавный стереотип о Галицком», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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