Канищев: у «Зенита» есть призрачные шансы. «Ювентус» просто сильнее

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о шансах петербургской команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Вопрос, реально ли добыть три очка, стоял ещё при игре с «Ювентусом» в Санкт-Петербурге, но мы знаем, чем всё закончилось. Бороться «Зенит» сможет: всегда есть шанс удачно сыграть с командами более высокого уровня, но сложно сказать, как сложится игра. «Ювентус» просто сильнее. Шансы есть, но призрачные, может повезти. Сегодняшний матч с итальянцами — решающий для дальнейших раскладов в группе.
У «Зенита» не стоит цель выйти в плей-офф Лиги чемпионов, главное — обеспечить себе европейскую весну, попасть в Лигу Европы. Об этом не раз говорило руководство. Задача выхода в плей-офф при таких серьёзных вложениях, большом бюджете и претензиях на топ-клуб просто обязана ставиться. Меня это очень удивляет. Очень обидно, что уже который год «Зенит» не может пробиться и поучаствовать в более серьёзной части соревнования. Это неправильно, но мы не можем повлиять на политику клуба», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 2 ноября 2021
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