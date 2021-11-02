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Матч «Галатасарай» — «Локомотив» в Турции обслужит швейцарская бригада арбитров

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» в Турции обслужит швейцарская бригада арбитров
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Матч 4-го тура Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» будет обслуживать бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ему будут помогать ассистенты Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный судья — Ален Бьери. За VAR будут отвечать Лионель Тшуди, ему поможет ассистент Адриан Жаккотте.

Встреча «Галатасарай» – «Локомотив» состоится 4 ноября в Стамбуле. Начало – в 20:45 мск.

Билеты на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» – «Локомотив» будут доступны только для жителей Турции и болельщиков местной команды, а гостевой сектор принимающей стороной открыт не будет. В настоящий момент на всей территории Турции действует запрет TFF (Федерации футбола Турции) на гостевые сектора, распространяющийся на все футбольные турниры. Также ограничена продажа билетов болельщикам гостевых команд, в том числе и в отношении команд, участвующих в еврокубках под эгидой УЕФА.

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