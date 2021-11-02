«Ювентус» — «Зенит»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Игру обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес, которому станет помогать Рикардо Де Бургос.
Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой туринцев со счётом 1:0. «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (9) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (6) и «Мальмё» (0).
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