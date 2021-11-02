Мусаев: Галицкий настаивал: «Ты не должен уходить». Он до последнего меня переубеждал

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что Сергей Галицкий не хотел принимать его заявление об отставке.

«Самый тяжёлый разговор с Галицким был, когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прямо настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду и вместе за всё отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдёшь». Я сказал: «У этой команды уже закончился срок жизни, и нужно многое менять. Не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому принимаю это решение». Он всё равно настаивал-настаивал, но мне это было неприятно. Хотя «неприятно» — неправильное слово. Было тяжело. Легче было сказать «спасибо» и уйти. Мы долго потом разговаривали. Он до последнего меня переубеждал», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.