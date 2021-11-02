«Я был за то, чтобы он ушёл». Мурад Мусаев рассказал о проблемах Ивана Игнатьева

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о проблемах, которые возникали с Иваном Игнатьевым во время совместной работы в «Краснодаре».

«У Игнатьева были открывания за спину, дистанционная скорость, игра в штрафной на опережение, удары с двух ног. Я думал, что это очень похоже на Кержакова. Но начались проблемы с агентами, когда он всё хотел себе лучше условия. Наверное, они ему сказали, что он незаслуженно мало получает. Мы ему говорили: «Не спеши, всё у тебя будет. Просто делай своё дело, и клуб тебя не обидит». Но он был там весь. И у нас ещё были другие проблемы с ним.

Употреблял ли наркотики? Не знаю. Наверное, нет. Он парень такой, который не будет, как Уткин и Сафонов, ехать домой. Были какие-то моменты, которые нам не нравились. Когда было предложение от «Рубина», я был за то, чтобы он ушёл. Ему это нужно было, чтобы начать всё сначала. И было очень хорошее финансовое предложение для клуба. Я сейчас не в близком контакте с Игнатьевым, но надеюсь, что у него ещё всё получится. Есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком. Но уже пора начинать», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».