Малафеев: у «Зенита» нет запаса прочности во вратарской линии

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о ситуации с вратарями петербургской команды.
«Не вижу целесообразности выпускать с первых минут и Дзюбу, и Азмуна в ключевой игре. Это уменьшит набор игроков в центре поля. Думаю, что будет тот вариант, который уже приносил пользу. Надо попытаться навязать свою игру, но «Юве» умеет держать мяч.
Запаса прочности у «Зенита» во вратарской линии нет. Недостаточно конкуренции. Вратарю непросто играть за питерский клуб, потому что не дают много создавать соперникам. Здесь надо говорить об уровне Крицюка. Есть ошибки, но они есть у всех. Главное, чтобы они не были решающими. Но внутренней глубины команде не хватает», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.
- 2 ноября 2021
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