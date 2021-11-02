Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» анонсировал назначение Конте

«Тоттенхэм» анонсировал назначение Конте
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» анонсировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера, опубликовав видео в «Твиттере».

«Добрый день, Антонио», — говорится в подписи к ролику.

Сообщалось, что клуб готов выделить итальянскому специалисту почти € 180 млн на зимние трансферы. Руководство «шпор» готово дать Конте большой трансферный бюджет, лишь бы завлечь специалиста в команду. Ранее Антонио дал понять, что в случае назначения в «Тоттенхэм» хотел бы усилить команду 3-4 новыми футболистами.

Накануне британские СМИ сообщали, что Конте уже прилетел в Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом». Соглашение итальянца с английским клубом будет рассчитано до 2023 года. Антонио нравится проект клуба, поэтому он готов возглавить «шпор».

Напомним, вчера, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021