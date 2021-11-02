Конте подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.
«Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером. Подписан контракт до лета 2023 года с возможностью продления», — сообщает пресс-служба клуба.
Конте ранее тренировал «Челси», «Интер» и «Ювентус».
Напомним, вчера, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Сообщалось, что клуб готов выделить итальянскому специалисту почти € 180 млн на зимние трансферы. Ранее Антонио дал понять, что в случае назначения в «Тоттенхэм» хотел бы усилить команду 3-4 новыми футболистами.
- 2 ноября 2021
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