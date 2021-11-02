Вице-президент «Монако»: не думаю, что у «Эвертона» есть шанс подписать Головина

Вице-президент «Монако» Олег Петров отреагировал на информацию об интересе английского «Эвертона» к российскому полузащитнику монегасков Александру Головину.
«Слышал какие-то слухи. Но не думаю, что у «Эвертона» есть шанс», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».
Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. Александр установил личный рекорд — столько очков по системе «гол+пас» в одном розыгрыше чемпионата он ещё не набирал.
В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 13 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.
- 2 ноября 2021
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