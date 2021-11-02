«Зенит» встретился с Маркизио в Турине. Особенно тепло с Клаудио общался Дзюба

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио встретился с командой из Санкт-Петербурга в Турине перед матчем Лиги чемпионов. Особенно тепло итальянский экс-футболист общался с нападающим Артёмом Дзюбой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» пресс-службы «Зенита».

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0. Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.

«Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (9) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (6) и «Мальмё» (0).