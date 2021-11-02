«Ювентус» опубликовал заявку на матч с «Зенитом»

«Ювентус» опубликовал список игроков, заявленных на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».



Вратари: Щенсны, Пинсольо, Перин



Защитники: Кьеллини, де Лигт, Данило, Куадрадо, Сандро, Бонуччи, Ругани



Полузащитники: Артур, Маккенни, Бернардески, Кьеза, Рабьо, Локателли, Бентанкур, Кулушевски



Нападающие: Мората, Дибала

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит».

Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой туринцев со счётом 1:0. «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (9) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (6) и «Мальмё» (0).