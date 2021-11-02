Джикия высказался о проблемах российского футбола

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался по поводу проблем российского футбола.

«Я однозначно против полной отмены лимита, но думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.

Неудачные выступления в еврокубках? Считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема, скорее, в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать. Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует. Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнёры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.

Чтобы поднять уровень внутреннего футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских клубах. Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол. На мой взгляд, это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры.

Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звёзды мирового масштаба, хотя ещё пять лет назад ситуация выглядела иначе», — приводит слова Джикии Forbes.