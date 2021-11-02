Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжёлых ситуаций. Это чёрная полоса

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как красно-белые переносят сложный период.

«На сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжёлых ситуаций. По крайней мере, я могу судить о том периоде, который провёл в клубе.

У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются. Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов. И, что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет. В спорте, к сожалению, так бывает, что не всё складывается по задуманному сценарию. Но надеюсь, что, скажем так, эта чёрная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится. Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.

Когда в клубе возникают какие-либо проблемы, то именно я как капитан команды узнаю о них первым и стараюсь правильно преподнести информацию игрокам, быстрее урегулировать конфликт или решить ситуацию, обсудить происходящее с руководством. Зачастую я не один принимаю решения, у нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба. Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провёл в «Спартаке» недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трёх-пяти представителей команды. Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход», — приводит слова Джикии Forbes.