Месси может пропустить несколько матчей. Форвард «ПСЖ» поедет на лечение в Испанию

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить несколько матчей из-за травмы колена, сообщает Infobae.
Повреждение аргентинца требует более долгого восстановления. Лионель планирует поехать в Испанию, чтобы пройти курс лечения.
В «ПСЖ» уже сообщили, что Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за проблем с коленом. Аргентинец жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба.
Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.
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