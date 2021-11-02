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Месси может пропустить несколько матчей. Форвард «ПСЖ» поедет на лечение в Испанию

Месси может пропустить несколько матчей. Форвард «ПСЖ» поедет на лечение в Испанию
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить несколько матчей из-за травмы колена, сообщает Infobae.

Повреждение аргентинца требует более долгого восстановления. Лионель планирует поехать в Испанию, чтобы пройти курс лечения.

В «ПСЖ» уже сообщили, что Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за проблем с коленом. Аргентинец жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба.

Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

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