«Ювентус» — «Зенит»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 2 ноября, пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретятся «Ювентус» и «Зенит». Встреча на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч «Ювентус» — «Зенит» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Встречу группового этапа обслужит бригада судей из Испании во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Теодоро Собрино Маган. Четвёртый рефери — Хосе Мунуэра Монтера.



Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» (9) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (6) и «Мальмё» (0).