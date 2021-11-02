Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал идею приглашения Роджерса в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Стив Никол высказался о возможности приглашения главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».



«Чтобы управлять одним из самых больших клубов в мире — «Манчестер Юнайтед», нужно быть сильным, нужен характер, вне зависимости от того, нравишься ты другим или нет.



К Моуринью и даже ван Галу прислушиваются, а к Сульшеру и Роджерсу – нет. У Брендана Роджерса нет характера, чтобы быть во главе «Манчестер Юнайтед».



Если клуб его пригласит, они добьются того же, что и с тем, от кого избавляются. У Роджерса в «Ливерпуле» дела шли ещё хуже, чем у Уле. При Роджерсе они были седьмыми или шестыми, вторыми, а затем шестыми.



Уле вывел «Юнайтед» в Лигу чемпионов дважды за три года, а Брендан вывел «Ливерпуль» в Лигу чемпионов только один раз за три года.



Мы сидим и критикуем Сульшера с тех самых пор, как он возглавил клуб. Он проигрывает большие матчи, финалы, при нём у «Манчестер Юнайтед» нет ни одного трофея. Но сколько трофеев выиграл Брендан в «Ливерпуле»? Нуль», — цитирует Никола The Sun.