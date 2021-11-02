Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал идею приглашения Роджерса в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал идею приглашения Роджерса в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Стив Никол высказался о возможности приглашения главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

«Чтобы управлять одним из самых больших клубов в мире — «Манчестер Юнайтед», нужно быть сильным, нужен характер, вне зависимости от того, нравишься ты другим или нет.

К Моуринью и даже ван Галу прислушиваются, а к Сульшеру и Роджерсу – нет. У Брендана Роджерса нет характера, чтобы быть во главе «Манчестер Юнайтед».

Если клуб его пригласит, они добьются того же, что и с тем, от кого избавляются. У Роджерса в «Ливерпуле» дела шли ещё хуже, чем у Уле. При Роджерсе они были седьмыми или шестыми, вторыми, а затем шестыми.

Уле вывел «Юнайтед» в Лигу чемпионов дважды за три года, а Брендан вывел «Ливерпуль» в Лигу чемпионов только один раз за три года.

Мы сидим и критикуем Сульшера с тех самых пор, как он возглавил клуб. Он проигрывает большие матчи, финалы, при нём у «Манчестер Юнайтед» нет ни одного трофея. Но сколько трофеев выиграл Брендан в «Ливерпуле»? Нуль», — цитирует Никола The Sun.

Новость по теме
«Даже не думаю об этом». Роджерс – об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021