Тренер вратарей «Будё-Глимт»: надеюсь, Сафонов чувствует дыхание Хайкина в спину

Тренер вратарей норвежского клуба «Будё-Глимт» Йонас Кольстад прокомментировал первый вызов голкипера команды Никиты Хайкина в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.



«Я был немного удивлён, что тренерский штаб сборной России обратил внимание на соотечественника в норвежской лиге. Никита за последние три сезона невероятно развился как вратарь. Он трудолюбивый и хочет быть лучше с каждым днём и, безусловно, сыграл очень важную роль в успехе «Будё-Глимт». Он блестяще читает игру, его техника великолепна. Никита хорош в навесах и фантастически играет в ситуациях один на один. Также его способность играть на выходах действительно хороша. Сафонов, безусловно, отличный голкипер, но, надеюсь, он чувствует дыхание Никиты в спину», — приводит слова Кольстада Metaratings.

11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.