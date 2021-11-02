Тренер вратарей «Будё-Глимт»: надеюсь, Сафонов чувствует дыхание Хайкина в спину

Тренер вратарей норвежского клуба «Будё-Глимт» Йонас Кольстад прокомментировал первый вызов голкипера команды Никиты Хайкина в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я был немного удивлён, что тренерский штаб сборной России обратил внимание на соотечественника в норвежской лиге. Никита за последние три сезона невероятно развился как вратарь. Он трудолюбивый и хочет быть лучше с каждым днём и, безусловно, сыграл очень важную роль в успехе «Будё-Глимт». Он блестяще читает игру, его техника великолепна. Никита хорош в навесах и фантастически играет в ситуациях один на один. Также его способность играть на выходах действительно хороша. Сафонов, безусловно, отличный голкипер, но, надеюсь, он чувствует дыхание Никиты в спину», — приводит слова Кольстада Metaratings.
11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 2 ноября 2021
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