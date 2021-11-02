«Бавария» — «Бенфика»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Бенфика». Встреча группы Е пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Бенфика».
Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ассистенты — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный судья — Томаш Мусял.
«Бавария» в 3 матчах набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (3) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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