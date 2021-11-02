«Динамо» Киев — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» Киев — «Барселона». Встреча группы Е пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Барселона».
Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты — Мирчя Григориу и Себастьян Георге. Резервный судья — Раду Петреску.
«Барселона» в 3 матчах набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Бавария» (9) и «Бенфика» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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