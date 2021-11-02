«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Встреча группы F пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья — Матей Юг.



«Манчестер Юнайтед» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Аталанта» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Вильярреал» (4) и «Янг Бойз» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».